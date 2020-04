Gesprek over oorlog in synagoge

Op gepaste afstand in de Uilenburgersjoel, v.l.n.r. Isa Hoes, Leonard Ornstein en Larissa Pans, Femke Halsema, Gerrt Jan Wolffensperger en Roxane van Iperen. Ⓒ FOTO’S PETER BOER

In deze tijden van thuiswerken en zelfisolatie komt het nog maar zelden voor: een uitnodiging voor een heuse bijeenkomst. Het was weer eens zover in de Uilenburgersjoel in Amsterdam, waar een aangrijpende herdenking plaatsvond, op gepaste afstand van elkaar.