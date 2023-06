Premium Het beste van De Telegraaf

Aegon-ceo Lard Friese duikt in gat in de markt van $3 biljoen

Door Wouter van Bergen

Aegon-ceo Lard Friese ziet grote kansen op de Amerikaanse markt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Aegon ruilt de Nederlandse verzekeringsmarkt in voor uitbreiding op de snelgroeiende markt voor levensverzekeringen en pensioenvoorzieningen voor tweedegeneratie migrantengezinnen in de Verenigde Staten. De markt groeit snel en wordt maar karig bediend door de andere spelers op de Amerikaanse markt, vertelt ceo Lard Friese in een interview met De Telegraaf.