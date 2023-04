Chipreus Samsung snijdt in productie na forse winstdaling

Fabrikanten van chips hadden na grote tekorten tijdens de coronapandemie moeite om de vraag bij te benen, maar na het opheffen van lockdowns in grote delen van wereld veranderde die situatie snel en was het aanbod aan chips voor bijvoorbeeld smartphones of datacenters te groot. Daardoor daalde de winst van het Zuid-Koreaanse chip- en elektronicaconcern in de eerste drie maanden van 2023 hard.

Samsung meldde bij zijn voorlopige kwartaalcijfers de productie van geheugenchips te „verlagen tot een betekenisvol niveau.” Die beslissing volgt op een daling van de operationele winst met 95 procent tot 600 miljard won, omgerekend 416 miljoen euro. Dat is het laagste resultaat sinds 2009, toen de financiële crisis voor een dip in de vraag naar elektronica zorgde.

GalaxyS23 profijtelijk

In de chipsector werd al uitgekeken naar een productieverlaging door Samsung. Eerder zag het bedrijf in een dalende vraag geen reden om in een lager tempo halfgeleiders te maken, waardoor de onverkochte voorraden alleen maar groter werden. Dat zette ook de prijzen onder druk. Die zullen nu mogelijk weer stijgen, verwachten analisten.

Dat Samsung nog wel wint wist te boeken, is mogelijk te danken aan de introductie van zijn nieuwste smartphone Galaxy S23. Witgoed van het Zuid-Koreaanse concern verkocht mogelijk minder goed doordat mensen de hoge inflatie in hun portemonnee voelen. Samsung komt later deze maand met zijn volledige kwartaalbericht, waarin ook de nettowinst staat.