Omzet bij Booking keldert opnieuw

De reisbranche is dit jaar in zwaar weer terecht gekomen door de impact van de uitbraak van coronapandemie en de beperkende maatregelen. In het voorbije kwartaal kwam de omzet van de hotelboekingssite uit op $630 miljoen. In hetzelfde kwartaal vorig jaar werd nog $3,9 miljard verdiend. Vooraf werd gerekend op $511 miljoen aan inkomsten.

Onder de streep werd een winst van $122 miljoen behaald. Dat was echter te danken aan een waardestijging van 835 miljoen dollar van aandelen die het bedrijf bezit. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van $979 miljoen. Het aantal hotelovernachtingen is in het tweede kwartaal ook hard achteruit gegaan. Het bedrijf zag 87% minder boekingen in vergelijking met een jaar eerder. Wel ziet topman Glenn Fogel sinds april verbetering optreden. In juli lag het aantal overnachtingen nog maar 35% onder het aantal van vorig jaar.

In het eerste kwartaal ging Booking al fors gebukt onder de coronapijn. Het bedrijf zag zijn omzet met iets meer dan de helft kelderen. Daarnaast werd een verlies van bijna $700 miljoen gerapporteerd.

Begin deze maand liet Booking.com dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, nog weten om tot een kwart van zijn werknemers te gaan ontslaan. Er werken in totaal 17.000 medewekers bij het bedrijf, waarvan 5500 in de Nederlandse hoofdstad. Het vorig jaar nog zeer winstgevende Booking.com kwam eerder dit jaar nog onder vuur te liggen nadat er coronasteun voor werknemers in Nederland werd aangevraagd. De boekingssite vroeg in de tweede ronde geen coronahulp meer aan.