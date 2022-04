’Lancering Viaplay in Nederland overtreft verwachtingen’

Het Zweedse concern stelt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal 778.000 betalende abonnees bijkwamen in alle markten waar het bedrijf actief is. Nederland was goed voor het overgrote deel van de klantenaanwas, aldus NENT, dat daarbij geen precieze aantallen noemde. In totaal telt Viaplay bij zijn internationale divisie 1,2 miljoen betalende kijkers. Daarvan is Nederland de belangrijkste markt, laat het concern weten. Inclusief de Noordse thuismarkten telt Viaplay nu 4,8 miljoen betalende abonnees.

De abonnementszender startte begin maart dit jaar ook in Nederland en heeft fors geïnvesteerd in sport. Behalve de Formule 1 zendt het bedrijf ook de Bundesliga-voetbalcompetitie uit en met ingang van volgend seizoen ook de Engelse Premier League. Ook biedt Viaplay series en films aan. Daarmee gaat Viaplay de concurrentie aan met betaalzender ESPN en streamingdiensten als Netflix, Videoland en Disney+.

Viaplay is het meest herkenbare merk van NENT en het enige dat in al zijn markten aanwezig is. Ook levert het onderdeel de meeste omzet op voor het bedrijf. Viaplay is momenteel beschikbaar in elf landen en zal voor eind 2023 worden uitgerold in ten minste zestien landen. Het aantal abonnees moet tegen eind 2025 op ongeveer 12 miljoen uitkomen.