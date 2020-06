Crisisveteraan Merkel trekt de knip tegen coronacrisis

Merkel geeft een premie voor elektrische auto’s. Ⓒ EPA

BERLIJN - Kanselier Angela Merkel trekt de goedgevulde Duitse spaarpotten wagenwijd open. Als Europa’s meest ervaren crisismanager pompt ze €130 miljard in de eigen economie, de sterkste in de eurozone. Doel is om de zwaarste recessie sinds 1945 via hogere binnenlandse consumptie de baas te worden.