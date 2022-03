CPB: meer mensen met forse inkomensterugval door uitbraak corona

Een en ander staat in een nieuw rapport van het CBP, een belangrijke adviseur van het kabinet. Eerder onderzoek wees al uit dat bepaalde groepen zwaarder waren getroffen door de coronacrisis. Maar de onderzoekers van het CPB zeggen een nog beter beeld te hebben gekregen door gebruik van geanonimiseerde maandelijkse salarisdata.

De grootste klap viel in de eerste helft van 2020, zeggen ze. Daarna volgde een relatief snel herstel in de tweede helft van het jaar, wat erger heeft voorkomen. Bijna de helft van de mensen die de eerste maanden van de crisis hun baan verloren, had aan het einde van het jaar weer inkomen uit een baan. Wat verder aan het licht kwam is dat de werknemers die veel inkomen verloren, vaak kleine financiële buffers hadden. De helft van de werknemers met relatief veel verlies van arbeidsinkomen had minder dan 10.000 euro achter de hand.

Volgens het CPB onderstrepen de resultaten van de studie het belang van structurele hervormingen op de arbeidsmarkt. Wat daarbij vooral belangrijk zou zijn, is het verkleinen van het onderscheid tussen vast en flexibel werk. Ook het tegengaan van schijnzelfstandigheid zou kunnen helpen, aldus de onderzoekers.