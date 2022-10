Graanprijs stijgt door opblazen graandeal door Rusland

Rusland schortte zijn medewerking aan de graandeal dit weekend op vanwege aanvallen op schepen in de buurt van de Krim. Volgens Rusland zat Oekraïne achter die aanvallen. Het opschorten van de deal door Rusland is de laatste tegenslag in het voedselaanbod. De beslissing kan de wereldwijde voedselinflatie verergeren en zorgen voor meer honger als de prijsstijgingen aanhouden.

Turkije en de Verenigde Naties hopen het akkoord nog te kunnen redden. Moskou zei eerder al dat toekomstige stappen pas konden worden bepaald na een volledig onderzoek naar de aanval op zijn marinevloot. De VN, Turkije en Oekraïne kwamen zonder Rusland overeen zestien graanschepen te laten uitvaren die zich in Turkse wateren bevinden.

Sinds het akkoord drie maanden geleden heeft de graancorridor de krapte op de graanmarkt verlicht. Oekraïne heeft meer dan 9 miljoen ton graan en andere voedingsmiddelen verscheept. Het akkoord heeft ook gezorgd voor lagere prijzen voor mais en tarwe ten opzichte van de pieken van eerder dit jaar. De overeenkomst verstrijkt op 19 november en ambtenaren in Moskou hadden al twijfels geuit over de vraag of zij hun deelname zouden verlengen.

Gewoonlijk is het Zwarte Zeegebied goed voor meer dan een kwart van de export van tarwe en gerst en ongeveer een vijfde van de maisladingen. Ook het grootste deel van de verzendingen van zonnebloemolie komt vanuit deze regio. Een vroegtijdige beëindiging van de graandeal kan ook een belangrijke exportroute voor meststoffen in gevaar brengen.