Goed samenwerken met collega’s? ’Dure teambuilding werkt niet’

Tijdens vergaderingen wordt vaak slecht geluisterd naar elkaar. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Collega’s die het beste in elkaar naar boven halen en gezamenlijk de resultaten tot grote hoogten stuwen; het is de droom van iedere werkgever. Dus als het minder lekker loopt, of nodig is ’alle neuzen dezelfde kant op te krijgen’, worden allerlei teambuildingstrainingen uit de kast getrokken. Soms ieder jaar een andere cursus. „Zinloos”, zegt Jobbeke de Jong van Tachles. „Er bestaat niet zoiets als een quick fix voor goede samenwerking.