Overleg aov voor zzp’ers in eindfase

„We zitten in de eindfase”, zegt een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid. „Wij hopen voor woensdag met een advies te komen en anders wordt het later.”

De Stichting van de Arbeid kan niet bevestigen dat er op hoofdlijnen al een akkoord is bereikt, zoals het FD meldt.

Premie struikelblok

Volgens bronnen kunnen de verschillende partijen het vooral niet eens worden over de hoogte van de premie en de duur van de uitkering. Bovendien is het de vraag of de verplichte basisverzekering alleen moet gelden voor zelfstandigen of voor alle werkenden, zoals de commissie Borstlap onlangs adviseerde.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren in alle sectoren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2016 was slechts een vijfde van de zzp’ers verzekerd.

Koolmees

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil nu een advies van de sociale partners over een betaalbare en voor iedereen toegankelijke verzekering. Het is de bedoeling dat de definitieve wetsvoorstellen voor de zomer naar de Tweede kamer worden gestuurd.