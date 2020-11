Chipmaker NXP sluit deal met Amazon voor dataverkeer auto’s

Het Amazon-onderdeel Web Services bezit grote datacenters met opslagcapaciteit en mobiele netwerkverbindingen. Voor de nieuwe generatie (batterij)auto’s die vol elektronica en sensors zitten, zijn beveiligde netwerken nodig om computers aan te sturen en doorlopend contact met de omgeving te laten maken.

Daarin gaat de chipmaker NXP, afgestoten door Philips, met Amazon Web Services optrekken, zo maken beide partijen dinsdag bekend. NXP gaat volgens een persbericht helpen om data van autogebruik beschikbaar te stellen aan Amazon in een beweging die van ’pk’s naar rekenkracht’ heet te gaan.

NXP spreekt van het leveren via zijn chips van ’waardevolle voertuiginzichten’. Dat moet ertoe leiden dat er doorlopend vernieuwingen in de auto’s kunnen worden doorgevoerd, via de software in de systemen, zonder dat auto’s daarvoor naar de garage moeten.

Amazon denkt met aangeboden diensten aan automobilisten geld te verdienen uit de data. Om die diensten te kunnen leveren, aldus de technologiebedrijven, heeft de autosector een nieuwe chip met meer rekenkracht nodig die nu toegang krijgt tot alle gegevens van de auto’s.

Een van de opties die beide partijen noemen is de doorlopende controle van onderdelen van de auto via de sensors en aangesloten mobiele netwerk.

De de data wordt ook doorgegeven aan verzekeringsmaatschappijen die ’uitgebreide gegevens’ kunnen gebruiken. Wat bestuurders ’kostenbesparende voordelen’zou bieden, afhankelijk van de staat van hun auto en hun rijgedrag, staat in het persbericht.