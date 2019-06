Pensioen is belangrijk voor jong en oud Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

De afgelopen week is er een principeakkoord over het pensioen gesloten tussen werkgevers en werknemers. Een hele polderbevalling en toch maar mooi dat het gelukt is! Jong en oud krijgen pensioen. Dat lijkt een letterlijke interpretatie te zijn, ’voor jong en oud’.