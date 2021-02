Ex-Telegraaf-columniste werkt nu in de ouderenzorg

Premium Financieel

Valentijnsdag zet bloemetjes bij webreuzen buiten

Hoewel de animo om mee te doen met Valentijnsdag de laatste jaren afneemt, is het verrassen van je geliefde of vriend (in) commercieel gezien nog steeds de moeite waard. De dag van de romantiek speelt als gevolg van de lockdowns vooral grote webshops in de kaart.