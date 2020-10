Vakbonden KLM voor blok gezet: tekenen voor langer loonoffer

Vrijdagmiddag kwamen de vakbonden met de KLM-directie in crisisberaad bijeen nadat er een crisissfeer ontstond bij de luchtvaartmaatschappij. Minister Hoekstra, tevens aandeelhouder van Air France KLM, vindt de looptijd van de nieuwe cao-afspraken van 1,5 tot 2,5 jaar te kort. „Om aan deze eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, dienen alle bonden zich te committeren om met alle KLM’ers een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te blijven leveren conform de eis van Financiën”, zo staat in een verklaring.

De bewindsman is van plan om voor €3,4 miljard aan leningen te verstrekken, en voor deze leningen geldt een looptijd van vijf jaar. Met de clausule houdt de bewindsman druk op ketel voor kostenverlaging, mocht het beter gaan in de luchtvaartsector. Die heeft zwaar te lijden van de coronapandemie. Volledig herstel wordt niet voor 2024 verwacht. Volgens bronnen bij KLM heeft de termijn van vijf jaar van Hoekstra nooit ter discussie gestaan, maar wordt de loonmatiging in fases uitgevoerd omdat het niet gebruikelijk is dat er in Nederland cao’s voor vijf jaar worden afgesloten.