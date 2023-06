Premium Het beste van De Telegraaf

Makelaars niet zo somber over woningmarkt: ’Opknappertje wel lastig’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Vooral betaalbare huizen zijn nog in trek. Ⓒ ANP

Huizen worden in 2024 nog goedkoper, verwacht De Nederlandsche Bank (DNB). Maar ten opzichte van de piek in de zomer van 2022, wordt dan al 10% minder betaald voor een woning. Makelaars zien die afkoeling in de praktijk. ’Maar een populair huis is zo weg.’