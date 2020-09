Hartenkreet VNO en MKB: voorkom tweede lockdown

Die oproep doen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan alle leden en branches. „Omdat we merken dat de aandacht is verslapt, roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven”, schrijft VNO-voorzitter Ingrid Thijssen. „Ik doe een oproep aan mijn eigen achterban: doe zoveel mogelijk zelf om te voorkomen dat we weer in een lockdown terechtkomen”, zegt MKB-voorman Jacco Vonhof.

Het bedrijfsleven is bang dat het kabinet de economie weer op slot zet nu een tweede coronagolf is opgelaaid. Premier Rutte maakte vrijdag bekend dat aanvullende maatregelen voor acht risicoregio’s zondag om 18 uur ingaan. Het kabinet heeft aan het Outbreak Management Team advies gevraagd voor extra maatregelen. Dat advies komt maandag. VNO en MKB beginnen zaterdag een campagne ’om de gedragsregels in acht te nemen en elkaar daar op aan te spreken’.