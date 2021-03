Failliet Conservatrix hoopt op reddingsboei: €150 miljoen uit VS

Huize Canton in Baarn, waar Conservatrix gevestigd was. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Gedupeerde polishouders van de failliete levensverzekeraar Conservatrix krijgen mogelijk een reddingsboei toegeworpen door Greg Lindberg. De Amerikaanse miljardair, die de verzekeraar vier jaar geleden voor 1 euro kocht maar inmiddels in de VS in een cel zit wegens omkoping, moet de verzekeraar een forse dwangsom betalen.