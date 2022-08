Beursblog: Ahold blinkt uit in lagere AEX

Door Johan Wiering

De AEX houdt zich vanochtend redelijk staande, na gisteren stevig te zijn weggegleden. Beleggers zijn voorzichtig in aanloop naar de publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfer vanmiddag. Ahold Delhaize en Midkapper ABN Amro springen er positief uit op hun meevallende kwartaalberichten. Ook Just Eat Takeaway is in trek.