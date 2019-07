'Heffing betaalbaar alternatief postfusie'

Van de VGP-leden is bekend dat zij niets zien in de mogelijke consolidatie van de postmarkt. Verminderde concurrentie tussen marktleiders PostNL en Sandd komen de betaalbaarheid en kwaliteit van de postbezorging niet ten goede. De belangenclub riep de regering eerder op concurrentie op de postmarkt in stand te houden. Ook eist de VGP dat de regering nog eens goed nadenkt over het afschaffen van de aanbesteding van de UPD.

De VGP is van mening dat een heffing van 1 cent in 2022 oplopend tot 9 cent in 2025 voldoende is om de UPD in stand te houden, zonder een onevenredige jaarlijkse stijging van de postzegelprijs. Ook zou met dat plan de belastingbetaler niet bij hoeven springen en blijft de keuzevrijheid in de postmarkt in stand.

Zakelijke stukken

Van de huidige circa 2,2 miljard stuks post valt het grootste deel van de zakelijke post buiten de UPD. Door deze zakelijke poststukken mee te laten betalen aan de kosten van de volumedaling in de UPD, blijft die dienst volgens de VGP in stand op een betaalbaar niveau. Zonder zo’n heffing zal de volumedaling in 2025 leiden tot extra kosten van 77 cent per geadresseerd poststuk in de UPD.

De belangenvereniging roept PostNL en de toezichthouder ACM op gegevens over volume, opbrengsten en kosten van de UPD beschikbaar te stellen. Daarmee kan een nauwkeuriger bepaling van de generieke heffing worden gemaakt. De VGP hoopt dat de discussie over het voorkomen van een aanstaand postmonopolie als gevolg van het onderzoek is heropend. De organisatie roept de ACM op nader onderzoek te verrichten naar het gepresenteerde alternatief.