Koningin Máxima wacht feestdag: blaast dinsdag 51 kaarsjes uit

De vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander kon in 2017 worden gevierd met een groot diner van 150 andere 50-jarigen in het Paleis op de Dam in Amsterdam, afgezien van een besloten feest in avondkleding in de koninklijke stallen voor familie en vrienden. De Spaanse koning Felipe, kroonprinsen Haakon van Noorwegen en Frederik van Denemarken, kroonprinses Victoria van Zweden en erfprins Alois van Liechtenstein waren erbij, terwijl er ’s middags nog een actief evenement was op de Maasvlakte bij Rotterdam.

Een deel van dezelfde gasten was vijf jaar eerder ook in het Concertgebouw in Amsterdam toen prinses Máxima daar haar veertigste verjaardag vierde. Zij kreeg de avond aangeboden door het Concertgebouworkest waarvan zij nog steeds beschermvrouwe is. Leden van koninklijke families uit heel Europa waren erbij, zelfs van onttroonde families zoals uit Bulgarije en Griekenland.

Muziekgala

In theater Carré in Amsterdam organiseerde AvroTros vorig jaar wel een muziekgala voor het de 50-jarige koningin, in het kader van Méér Muziek in de Klas, het initiatief om alle 1,4 miljoen basisscholieren met muziek in contact te brengen. Het streven komt voort uit de inmiddels opgeheven stichting Kinderen maken Muziek, die prinses Máxima 2011 presenteerde op haar 40ste verjaardag.

Net als de koning in 2017, gaf koningin Máxima vanwege haar vijftigste verjaardag vorig jaar een interview op tv. Matthijs van Nieuwkerk vroeg haar wat haar man voor haar betekent en zei reageerde: „Hij houdt me scherp. Hij duwt me en prikkelt me om mijn werk te doen en tegelijkertijd houdt hij me vast. Die combinatie vind ik fantastisch.”

"Máxima had 130 afspraken in openbare agenda"

Zo’n 130 activiteiten stonden er afgelopen levensjaar ondanks de coronabeperkingen in de openbare agenda van koningin Máxima. Het varieert van haar werk voor financiële bewustwording van jongeren, voor ondernemers en voor Méér Muziek in de Klas tot openingen, werkbezoeken en de staatsbezoeken aan Duitsland en Noorwegen. Er waren nog meer optredens als begeleider van de koning, zoals op 4 en 5 mei, op Prinsjesdag, maar ook tijdens ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders en tijdens streekbezoeken in het land. Daarnaast zij heeft haar eigen agenda als VN-pleitbezorger voor meer gebruik van bankdiensten, waarvoor zij vier keer in het buitenland was. Minder vaak dan voorheen, omdat de koninklijke VN-functionaris vaker digitale toespraken hield en meer via haar beeldscherm overlegde.

Virtueel feestje

Maar haar 51-ste verjaardag wordt vast geen virtueel feestje. Over het feit dat zij bijna niemand kon uitnodigen zei de jarige vorig jaar tijdens haar tour door het land als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas: „Het zijn geen tijden om het te vieren, we wachten op betere tijden.” Wat de coronabeperkingen betreft, zijn die tijden aangebroken.

De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten geen mededelingen te kunnen doen.