AEX werkt met steun topper Takeaway dipje weg

De AEX staat rond kwart voor drie 0,3% hoger op 708,9 punten. Maandag ging de beursgraadmeter nog 0,8% onderuit door stevige verliezen bij technologieaandelen. De AMX stijgt ook 0,3% naar 1041 punten.

De meeste overige Europese beurzen winnen ook licht terrein. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen 0,3% en 0,4%.

Een tegenvallend inflatiecijfer uit de VS maakt weinig indruk . De toename met 2,6% in maart in vergelijking met 1,7% een jaar eerder kwam hoger uit dan de 2,5% die vooraf werd verwacht.

Uit Duitsland kwam in de ochtendhandel bedrukt nieuws. Beleggers daar hebben minder vertrouwen in het economische herstel van de grootste economie van Europa. Daarmee is sprake van een trendbreuk, die wordt aangewakkerd door de strengere maatregelen die de regering in Berlijn aankondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens een graadmeter van onderzoeksinstituut ZEW daalde het vertrouwen in april naar een stand van 70,7 waar dat in maart nog 76,6 was. De afname van het vertrouwen was sterker dan waar kenners in doorsnee op hadden gereken

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s, zijn de ogen van beleggers vooral gericht op het cijfergeweld uit de bankensector in de VS dat vanaf woensdag naar buiten komt. Hij wijst er op dat Amerikaanse banken het in het eerste kwartaal zo goed als zeker goed hebben gedaan mede vanwege het mooie beursklimaat en de grote animo voor beursgangen. „De lat in de markt ligt echter ook hoog, waardoor de prestaties ook kunnen gaan tegenvallen. Verder is het afwachten hoe bedrijven naar de nabije toekomst kijken.”

Smit benadrukt dat er ondanks de recordstanden toch enige terughoudendheid is gekomen. „Het verloop van het cijferseizoen gaat grotendeels bepalen of de beurzen de vaart erin kunnen houden.”

Takeaway in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat Just Eat Takeaway met een winst van 3,7% stevig aan kop. De maaltijdenbezorger meldde een meevallende ordergroei van 79% in het eerste kwartaal.

ASMI, Besi en ASML volgen met plussen van tot 2,4%. Daarmee maken de toeleveranciers aan de chipsector de verliezen op maandag weer goed.

Adyen voegt 1,2% toe aan het vorige slot.

Philips kan fractioneel bijschrijven. Het zorgtechnologiebedrijf heeft weer een patentzaak die het had aangespannen tegen navigatiebedrijf Garmin en smartwatchmaker Fitbit verloren.

Supermarktketen Ahold Delhaize blijft achter met een verlies van 2,3%. De perikelen rond de ’kaashack’, waarbij de toevoer naar dochterbedrijf Albert Heijn is stilgevallen, spelen daar mogelijk een rol bij. Energiegigant Shell raakt 0,7% kwijt. Telecomconcern KPN moet 0,6% afstaan

Fagron onderuit

Bij de middelgrote fondsen boekt de leverancier van laadpalen Alfen een winst van 1,4%. Kunstmestproducent OCI wint 1,5% dankzij een koopadvies van de Duitse bank Berenberg.

Fagron duikt 3,6% omlaag op de gerapporteerde daling van de omzet in het eerste kwartaal. De toeleverancier van apotheken rekent voor het hele jaar wel op groei. Degroof Petercam stelt dat de impact van de coronacrisis in het eerste kwartaal groter is dan gedacht, maar blijft voor de middellange termijn positief gestemd.

Air France KLM levert 2,2% in. China Eastern Airlines doet net als de Franse overheid mee met de aandelenuitgifte door de luchtvaartcombinatie.

Smallcap Kiadis Pharma stijgt 0,3%. De Franse farmaceut Sanofi doet zijn bod gestand, omdat 95,3% van de aandelen van het biotechnologiebedrijf zijn aangemeld.

Fastned valt 2,6% terug op de lokale markt. Het snellaadbedrijf rapporteerde een groei van de omzet van 15% in het eerste kwartaal, waarmee deze op een bescheiden €2 miljoen is gekomen.

