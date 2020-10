Microsoft wint op hogere Nasdaq

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De Amerikaanse beurzen laten dinsdag een verdeeld beeld zien. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar het stijgende aantal coronabesmettingen en de onderhandelingen over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Harley-Davidson en Xilinx zijn de grote winnaars in New York. Ook Microsoft stijgt in aanloop naar de publicatie van kwartaalcijfers.