'Nog veel onzeker bij Avantium'

De 25 miljoen euro die komt van een speciaal EU-fonds is volgens KBC maar een deel van de benodigde 150 miljoen euro. KBC zet onder meer vraagtekens bij het pad naar winstgevendheid van Avantium, zonder dat het daarvoor zijn hand zal ophouden op de markten. Volgens KBC is de opening van de fabriek een belangrijke pijler in de plannen, maar daar zijn dus nog de nodige euro's voor nodig.

Al met al redenen voor KBC om voor nu aan de zijlijn te blijven staan. KBC hanteert een reduce-advies met een koersdoel van 1,75 euro. Het aandeel Avantium stond donderdag omstreeks 09.20 uur 14,5 procent hoger op 3,11 euro