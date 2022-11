Rechtbank: staking bij PostNL mag onder voorwaarde bezorging essentiële post

FNV had in een conflict met PostNL aangekondigd komende vrijdag te gaan staken. Het postbedrijf wilde naar eigen zeggen afspraken maken om te voorkomen dat de bezorging van essentiële post te lijden zou hebben onder die acties en spande een kort geding aan. De rechter droeg beide partijen eerst nog eens op met elkaar te praten, maar gaf PostNL gelijk toen dat niets uithaalde. Het postbedrijf is dan ook tevreden met de uitspraak.

FNV gaat de uitspraak nog bestuderen en kijkt of er nog mogelijkheden zijn om toch actie te voeren. „Door de voorwaarden die gesteld worden kunnen we nog maar met een heel klein deel van het personeel staken. Het stakingsrecht wordt zo wel erg beperkt”, stelt vakbondsbestuurder Mariska Exalto. Zij zet vraagtekens bij de bewering van PostNL dat het medische zendingen en gewone pakketten niet kan scheiden. „Het voelt alsof ze dit als excuus gebruiken.”

Een woordvoerder van PostNL laat op zijn beurt weten dat het postbedrijf niet van plan was stakingen te voorkomen. ΅Het ging ons alleen om de voorwaarden waaronder dat kan.”

De staking van vrijdag was bedoeld als drukmiddel in een conflict over de cao. FNV vindt het loonbod van PostNL te laag. Vakbonden CNV en BVPP zien nog wel aanknopingspunten om door te onderhandelen. De cao waar het om gaat geldt voor zo’n 19.000 medewerkers. De postbezorgers van PostNL, ongeveer 16.000 mensen, hebben een eigen cao.