Coronavaccin helpt Russische beurs niet

Meteen al bij de goedkeuring op 11 augustus kwam er veel kritiek op het vaccin, omdat het slechts onder kleine patiëntengroepen was getest. Inmiddels is de derde fase van het klinisch onderzoek onder minstens veertigduizend vrijwilligers begonnen. De resultaten hiervan komen vermoedelijk in november naar buiten en zullen duidelijk maken of het vaccin echt veel beter werkt dan een placebo (nepmedicijn) en de bijwerkingen beperkt zijn.

Vaccinatie

Rusland lijkt hier niet op te willen wachten en is van plan om in oktober al met een grootschalig vaccinatieprogramma te beginnen. Vooral omdat evenals in veel andere Europese landen het aantal besmettingen de laatste weken hard oploopt. Vrijdag klom dit tot 7200, waarmee het totaal op ruim 1,1 miljoen is gekomen. Autoriteiten in vooral de grote steden zien zich hierdoor gedwongen tot strengere maatregelen.

Vaccinaties kunnen nieuwe lockdowns mogelijk voorkomen, maar veel Russen voelen hier weinig voor. De ontwikkelaars proberen hen nu over te streep te trekken met de belofte medische kosten in verband met eventuele bijwerkingen te vergoeden. Gewoonlijk is dit bij vaccins een staatsaangelegenheid. In hoeverre deze toezegging het vertrouwen in het vaccin ten goede komt, zal volgende maand duidelijk worden.

Olie

De voorspellingen voor de Russische economie zijn nu minder somber dan enkele weken geleden. Zo voorspelt het Britse onderzoeksbureau Oxford Economics nu een krimp van 4% tegen 4,9% een maand geleden. Dit lijkt echter niet te danken aan het aanstaande vaccinatieprogramma, aangezien de voorspellingen voor andere landen eveneens opwaarts zijn bijgesteld.

Een probleem waar de Russische economie nog wel altijd mee kampt, is de afhankelijkheid van de olie- en gassector. Deze heeft het door de prijsdalingen en productieverlagingen zwaar. Dit speelt ook mee bij een matige ontwikkeling van de Russische beurs. Want deze verloor sinds de goedkeuring van het vaccin bijna 4%, grofweg het dubbele van de verliezen die de Dow Jones-index en de AEX sindsdien incasseerden.