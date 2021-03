’Voeding en olie gaan hoofdrol spelen in maart’

Bij de hoofdfondsen krijgen deze maand voeding en olie de voorkeur. Adyen is het minst gewilde AEX-aandeel.

De AEX liet vorige maand een grillig beeld zien. Na een krachtig opmars geholpen door het overwegend meevallende cijferseizoen kwam er in de laatste week van februari een kink in de kabel doordat de zorgen over de oplopende rente flink oplaaiden. Per saldo ging de hoofdgraadmeter in Amsterdam nog met een plus van 2,2% over de streep.

Deze maand houdt een derde van de respondenten er rekening mee dat de AEX de opgaande lijn gaat vervolgen. Iets meer dan 30% voorziet dat er tegenwind gaat komen voor de Amsterdamse beurs. De overige beursprofessionals gaan er van dat de AEX per saldo pas op de plaats gaat maken doordat het cijferseizoen achter de rug is en vanuit het monetaire front naar verwachting het kruit nog even droog blijft.

Glas halfvol

Voor de middellange termijn hebben de experts met een neutrale visie voor de beweging van de AEX de overhand. Ruim een kwart van de responden ziet het glas halfvol, terwijl 25% verwacht dat er per saldo een neergang aan zit te komen.

Bij de individuele AEX-aandelen is vooral supermarktconcern Ahold Delahaize deze maand favoriet. In februari moest het Nederlands-Belgische bedrijf nog flink terrein prijsgeven na de publicatie van tegenvallende winstcijfers. De extra kosten om coronabesmettingen te voorkomen, speelden daar een grote rol bij.

Levensmiddelconcern Unilever en olie- en gasreus Shell behoren eveneens tot de gewilde hoofdfondsen onder de experts. Verzekeraar Aegon is ook populair vanwege een verwachte aantrekkende Amerikaanse rente, het land waar het bedrijf zeer actief is.

Adyen dat vorige maand nog flink gebukt ging onder een vroege investeerder die een belang van €1 miljard in de digitale betalingsverwerker van de hand deed, staat in maart stijf onderaan in de flopperslijst van de experts. Biotechconcern Galapagos en vastgoedconcern Unibail zitten eveneens in de achterhoede.