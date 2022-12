Premium Het beste van De Telegraaf

Rijleraar op straat na privé-appjes aan leerlingen

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie, niet de personen uit het artikel. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Mag je als rijleraar privéberichtjes via WhatsApp sturen aan leerlingen of ze mee uit vragen? Een rijschoolhouder ontsloeg een werknemer hierom op staande voet. De kantonrechter in Amsterdam moest beslissen of de 36-jarige leraar inderdaad over de schreef is gegaan.