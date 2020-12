Activist Pieter Lakeman vaak onderschat

Voorzitter Pieter Lakeman, van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Dirk Scheringa zal ongetwijfeld nog vaak terugdenken aan die bewuste donderdag 1 oktober 2009. Had hij financieel activist Pieter Lakeman onderschat toen die het in zijn hoofd haalde om live in het tv-programma Goedemorgen Nederland klanten van zijn DSB Bank te adviseren hun geld weg te halen? Precies tien dagen na de oproep tot een bankrun was DSB failliet en Scheringa letterlijk alles kwijt.