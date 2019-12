Benelux-prof strooit met lintjes

Veel prominenten voor hem kregen al een onderscheiding van de Benelux-prof omgehangen, van oud-eurocommissaris Neelie Kroes en haar opvolger Frans Timmermans tot voormalig EU-president Herman van Rompuy en oud-vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner.

Salon

De prijsuitreiking vond dit jaar plaats in de salon van het Luxemburgse staatsministerie in aanwezigheid van onder anderen de Belgische prins Charles-Louis de Merode, de Belgische ambassadeur Jean-Louis Six, zijn Nederlandse collega Han-Maurits Schaapveld, de Luxemburgse ambassadeur in Nederland Jean-Marc Hoscheit ,oud-minister Maria van der Hoeven en de voorzitter van het Benelux-parlement Gusty Graas.

Nog een keer Anton van der Geld (rood lint en strik), nu tussen de Belgische ambassadeur Dirk Achten (l.) en oud-premier Jan Peter Balkenende. Ⓒ FOTO JOS VAN LEEUWEN

Eerder ontving de immer met strik getooide prof in Tilburg op de jaarlijkse zitting van zijn Universitair Centrum, waar agenten, justitiemensen en militairen cursussen grensoverschrijdende samenwerking kunnen volgen, oud-premier Jan Peter Balkenende en de Belgische ambassadeur Dirk Achten (l.) voor een lezing over de Benelux en...China.