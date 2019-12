Column: Hoe beleggers afzettingsprocedure moeten zien

Ⓒ ANP

De hele discussie in de Verenigde Staten over de impeachment haalt wereldwijd de krantenkoppen, van Atlanta tot Arnhem. Er is een officieel onderzoek naar de afzetting van Trump gaande. Deskundigen bestempelen het als uniek, onvoorspelbaar en gevaarlijk voor de Amerikaanse economie en de wereldeconomie als geheel. Maar dat is het dus niet. Het is meer politiek drama dan van wezenlijk belang voor de economie en de markten. En wel om de volgende redenen.