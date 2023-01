Premium Het beste van De Telegraaf

Slots van failliete Flybe ingeleverd Luchtvaartkoepel onthutst door krimp Schiphol: ’14.500 minder slots ingeleverd’

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Lange rijen voor de vertrekhallen op luchthaven Schiphol afgelopen zomer. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Luchtvaartkoepel Barin is onthutst dat Schiphol nu al fors krimpt. Het aantal starts en landingen, de zogeheten slots, is met 14.500 teruggebracht. „In principe moeten er 500.000 starts en landingen worden uitgegeven. Indien er slots zijn die niet benut worden, moeten die terug in onze zogeheten slotpoule”, zegt voorman Marnix Fruitema.