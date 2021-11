Evergrande lijkt wanbetaling af te wenden

Twee investeerders die twee van de obligaties bezitten bevestigden dat zij de betalingen hebben ontvangen. Zij meldden dat aan persbureau Bloomberg op basis van anonimiteit omdat ze niet gemachtigd waren om in het openbaar te spreken.

Beleggers waren in afwachting of de in opspraak geraakte ontwikkelaar de rentebetalingen van in totaal 148,1 miljoen dollar zou doen voor het einde van de 30-daagse aflossingsvrije periode op woensdag. Evergrande miste de eerste betalingstermijnen vorige maand. Het gaat om een drietal leningen met vervaldatum 2022, 2023 en 2024.

De vastgoedgigant stond op het punt in oktober in gebreke te blijven. Maar het bedrijf wist dit te voorkomen. Dat alsnog geld is overgemaakt betekent niet dat de crisis bij de grootste uitgever van junkbonds in Azië voorbij is gelet op de schuldenberg van het concern. Ook een reeks andere ontwikkelaars zijn in de problemen geraakt. De problemen hebben zich zelfs verspreid naar andere delen van de kredietmarkt.

Op maandag zeiden twee houders van andere obligaties van Evergrande dat ze nog geen betaling hadden ontvangen voor leningen die zaterdag officieel opeisbaar waren. Ook hier geldt een aflossingsvrije periode van 30 dagen voordat een gemiste betaling als een wanbetaling wordt beschouwd.

Evergrande heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Chinese autoriteiten proberen de gevolgen van de bredere crisis op de vastgoedmarkt te beperken. Evengoed blijven er zorgen. De Duitse schuldeiser DMSA (Deutsche MarktScreening Agentur) meldde eerder dat Evergrande failliet wil laten verklaren. DMSA is een Duitse marktonderzoeker die zelf obligaties Evergrande houdt. Het roept ook andere betrokken investeerders op zich aan te sluiten bij de aanvraag.