JBL verkoopt 100 miljoenste draagbare speaker

Met koptelefoons is JBL ook op de goede weg. De afgelopen vijf jaar werden er ruim 85 miljoen van verkocht. JBL heeft in dit segment 10 procent van de markt in handen. Alleen kijkend naar koptelefoons met bluetooth, heeft JBL circa 30 procent marktaandeel.

,,In de Verenigde Staten doen we het goed, maar de meeste speakers vliegen in Europa over de toonbank”, aldus de geestelijk vader van de draagbare JBL-speaker Andy Tsui. Tsui is momenteel Vice President en General Manager van de divisie Smart Audio. Harman werd in 2017 overgenomen door Samsung.

Van Dormael, vice president Consumer Marketing EMEA en werkzaam op het Europese hoofdkantoor van Harman in Amsterdam is trots op het bereikte verkoopcijfer: ,,In 2012 zijn we gestart met onze draagbare speakers. Vooral onder jongeren scoort JBL goed. Onze doelgroep is 18 tot 30 jaar. De penetratie in Nederland is hoog en het merkbewustzijn is met 82% hoog te noemen. Nu is het op naar de 200 miljoen.”

Jeugd

Vooral onder jongeren doet JBL het goed en lijken traditionele merken het nakijken te hebben. ,,Een merk als Sony brengt ook mooie producten op de markt, maar wij doen het net even iets beter”, aldus Van Dormael.

De succesvolle verkoopcijfers zijn volgens hem ook te danken aan diensten als Spotify. Van Dormael: ,,Wij verkopen entertainment en met Spotify had iedereen plotseling zijn muziek bij zich en via bluetooth kan iedereen er van genieten.”

Koptelefoons

Van de koptelefoons verwacht Van Dormael nog meer. In die markt is JBL pas sinds 2014 actief, maar dit segment is inmiddels de snelst groeiende categorie.

,,Koptelefoons, en dan bedoel de hele range van oortjes tot noice-cancelling over ears, gaan echt extreem goed. Bij draagbare speakers was het een normaal stijgende lijn. Die van de koptelefoons lijkt wel exponentieel. Hopelijk kan ik op de volgende IFA melden dat we ook hier door de magische grens van 100 miljoen zijn gegaan”, aldus Van Dormael.