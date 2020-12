Techaandelen en coronasteunvrees zetten Wall Street lager

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 30.068,81 punten. De S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3672,82 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,9 procent in tot 12.338,95 punten.

De techsector werd ging in de uitverkoop na forse winsten in de afgelopen tijd. Grote techbedrijven als Apple (min 2,2 procent), Google-moeder Alphabet (min 1,9 procent), Microsoft (min 2 procent) en Amazon (min 2,3 procent) gingen in de uitverkoop.

Facebook stond daarnaast in de belangstelling door een mededingingsklacht tegen het bedrijf. Dat zou al jaren stelselmatig hebben geprobeerd de concurrentie uit te schakelen en zette daar zijn marktmacht voor in. Als straf zou Facebook mogelijk Instagram en WhatsApp moeten verkopen als het aan de Amerikaanse Justitie ligt. Facebook leverde 1,9 procent in.

Aandacht op farmaceuten door hack

Pfizer en BioNTech konden op aandacht rekenen omdat documenten over de testfase van hun coronavaccin bij een hack op het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) werd ingezien. Ook werd hun vaccin goedgekeurd in Canada. Pfizer verloor 1,7 procent, BioNTech leverde 4,1 procent in.

Media- en telecomconcern AT& T werd 2,1 procent hoger gezet. Dat bedrijf zou tot wel 15 miljard dollar krijgen voor zijn onderdeel DirecTV.

De grote maaltijdbezorger DoorDash maakt zijn beursdebuut, waarmee bijna 3,4 miljard dollar werd opgehaald. De totale marktwaarde van het bedrijf ligt op ongeveer 38 miljard dollar. Het aandeel won op de eerste handelsdag haast 86 procent ten opzichte van oorspronkelijke verkoopprijs van 102 dollar per aandeel.

FireEye werd ruim 13 procent lager gezet. De onderneming, een van de grootste internetbeveiligingsbedrijven in de Verenigde Staten, is bestolen van een reeks hackmethodes. De methodes werden doorgaans gebruikt om intern de beveiliging van klanten te testen. Volgens de topman van het bedrijf gaat het om een zeer geavanceerde inbraak.

De euro was 1,2082 dollar waard, tegenover 1,2075 dollar bij de slotbel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef vrijwel gelijk op 45,60 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer, op 48,93 dollar per vat.