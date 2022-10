Stekkerrijder laat zich amper afremmen door prijsexplosie aan laadpaal

Premium Columns

Boom Boom Boomer: wij hadden geen douche, geen cv, geen tv en geen computer

Ok millennials, hier spreekt Boom Boom Boomer. Die bijnaam heb ik mezelf vrij naar die van Boris Becker toegeëigend. Al hecht ik er wel belang aan te benadrukken dat er verder geen overeenkomsten bestaan. Zo zit ik nu in mijn werkkamer en niet in een Britse cel. Daarnaast heb ik het nog nooit in een...