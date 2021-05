Hoe krijg ik te veel betaalde woekerrente terug?

Video

Burgemeester Broek in Waterland: ‘Rillingen over mijn rug’

Angstige momenten woensdag voor inwoners van Broek in Waterland. Vluchtende overvallers renden door het dorp en belandden met de politie in een vuurgevecht in een naastgelegen weiland. Burgemeester Marian van der Weele vindt dat de Broekers een engel op hun schouder hebben gehad.