Column: wat is er zo snel veranderd dat ontslagen nu wel mogen?

Minister Wouter Koolmees laat bij het tweede steunpakket de eis van baanbehoud los. Ⓒ DIJKSTRA BV

Wat is er gebeurd in 52 dagen? Welke ontwikkeling in die 7,5 week rechtvaardigt een nieuwe crisisaanpak van het kabinet? Op dinsdag 17 maart maakten de ministers Wouter Koolmees, Wopke Hoekstra en Eric Wiebes bekend op welke manier ze de economie gaan stutten. Inzet: maximaal baanbehoud. „Er is ons als kabinet alles aan gelegen om de economie en werkend Nederland zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen”, zei Koolmees toen.