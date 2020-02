Ik werd uitgenodigd om te komen helpen bij een nieuw organisatieontwerp. In een zorgorganisatie. De directeur vroeg me of ik wilde helpen met de implementatie. Ik vroeg haar ’mag ik het nieuwe organogram zien’. Ze haalde een tekening tevoorschijn. Het leek logisch, maar na nog eens kijken begreep ik het niet goed.