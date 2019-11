'Minister beziet Volksaandelenplan Volksbank'

De bewindsman stuurt vandaag een brief hierover aan de Tweede Kamer. De ‘komende periode’ onderzoekt Hoekstra met De Volksbank op welke manier verzekerd kan worden dat het moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen ook in private handen een veilige consumentenbank met ‘eenvoudige en transparante financiële producten tegen faire prijzen’ blijft.

Hoekstra noemt diversiteit in het Nederlandse bankenlandschap belangrijk voor de stabiliteit in het financiële systeem. Anderzijds is er ook flinke druk uit de Tweede Kamer om De Volksbank niet zomaar naar de beurs te brengen.