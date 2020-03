Banken werpen mkb’er reddingsboei met uitstel

De vijf banken komen met de extra maatregelen omdat steeds meer mkb’ers voor hulp aankloppen. „Het economische beeld voor ondernemers verslechtert zienderogen”, stellen de banken in een gezamenlijke persverklaring.

Het halfjaar uitstel is gericht voor ondernemers met een financiering tot €2,5 miljoen. Zij moeten wel ‘in de kern gezond zijn’, zo benadrukken de banken. „We kunnen geen zombiebedrijven in leven houden”, verklaarde ceo Kees van Dijkhuizen woensdag al in gesprek met De Telegraaf.

Extra stappen

Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen, beloven de banken: „Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”

De bestuursvoorzitters van ABN Amro, ING, Rabobank, De Volksbank en Triodos voerden donderdagmorgen telefonisch overleg met minister Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Hier werden de extra maatregelen voor het mkb gepresenteerd.

„Met elkaar doen we zo wat nodig is”, aldus voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „We moeten samen optrekken: overheid, toezichthouders, banken en ondernemersorganisaties.”

Hypotheken

Ook met consumenten die door de coronacrisis in financiële problemen komen wordt coulant omgegaan, beloofden de banken donderdag. Zij beloven ‘maatwerk’ en ‘passende oplossingen’ voor bijvoorbeeld klanten die aan het einde van de maand de hypotheek niet kunnen aflossen.

ABN Amro maakte woensdag al bekend dat uitstel of gedeeltelijke aflossing op hypotheken mogelijk wordt bij de bank. Hypotheeklanten, ook bij dochters Florius of Moneyou, kunnen een verzoek doen om de rente en aflossing voor drie maanden op te schorten. Datzelfde geldt voor klanten met een lopend consumptief krediet bij ABN Amro Retail Banking en ALFAM.