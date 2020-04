Geen akkoord Eurogroep over steunpakket van 540 miljard euro

Volgens Centeno kwam de Eurogroep "dichtbij een akkoord, maar we zijn er nog niet", twitterde hij woensdagmorgen. "Mijn doel blijft: een sterk EU-vangnet voor de gevolgen van Covid-19, om werknemers, bedrijven en landen te beschermen". Ook wil hij dat de EU-lidstaten toezeggingen doen over een "omvangrijk herstelplan." De Portugees heeft zijn geplande persconferentie om 10.00 uur geannuleerd.

Vooral Italië en Nederland houden vast aan hun posities. De Italiaanse minister Roberto Gualtieri wil dat in de tekst de mogelijkheid van de uitgifte van euro-obligaties wordt opgenomen, waar Nederland faliekant tegen is. Ook over het inzetten van 240 miljard euro aan kredietlijnen van het Europees noodfonds ESM raken ze het niet eens. Minister Wopke Hoekstra wil daar gefaseerd voorwaarden aan verbinden, waar Rome dan weer fel tegen is. Nederland wordt openlijk gesteund door Oostenrijk en Finland, zeggen ingewijden.

De Franse minister Bruno le Maire deed mede namens zijn Duitse collega Olaf Scholz na afloop op Twitter een "oproep aan alle EU-lidstaten om de uitdagingen van deze bijzondere omstandigheden onder ogen te zien om een ambitieus akkoord te bereiken."