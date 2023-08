Tata Steel-concurrent Thyssenkrupp schroeft winstverwachting op in ’uitdagende staalmarkt’

Het bedrijfsresultaat van de materiaaldivisie van de directe concurrent van Tata Steel Nederland was, ’ondanks de aanhoudend uitdagende marktomgeving’, €78 miljoen, en €164 miljoen voor zijn staaldivisie.

Die donderdag voorbeurs gemelde kwartaalresultaten zijn een stevige afname op jaarbasis, maar beter dan vooraf ingeschat door analisten gepolst door onderzoeksbureau Refinitiv. Het aandeel opende donderdag 2,3% hoger.

Thyssenkrupp gaat net als Tata Steel gebukt onder dalende staalprijzen. De vrije kasstroom van de groep is verbeterd, maar de Duitsers verdienen nog steeds minder dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor speciale effecten daalde de winst voor rente en belastingen in het afgelopen kwartaal tot €243 miljoen. Dat was vorig jaar €721 miljoen. In zijn tweede kwartaal kieperde het bedrijf diep in het rood, met een verlies van €223 miljoen.

Betere outlook

De nieuwe ceo Miguel Lopez geeft als winstverwachting voor 2023 een getal van ’driecijferige miljoenen’, stelt hij donderdag. Die outlook was voorheen kariger. Thyssenkrupp, met 96.500 werknemers wereldwijd actief, boekte in 2022 een jaarwinst van €2,1 miljard.

Met staal geproduceerd door de energiedrager waterstof, gemaakt uit zonne- en windenergie en niet langer met cokes uit steenkool, vecht Thyssenkrupp de concurrentieslag in Europa uit met vooral het Zweedse SSAB. Beide concerns hebben naar overname van Tata Steel Nederland gekeken, maar haakten af.

De Duitsers proberen met miljardeninvesteringen marktleider te worden in groen staal waarvan de uitstoot van CO2 sterk afneemt. SSAB werkt met het Zweedse LKAB en energiebedrijf Vattenfall aan zijn waterstoffabriek voor ijzerproductie gebaseerd op waterstof.

Subsidie

Voor die waterstofroute heeft Thyssenkrupp recent €2 miljard aan staalsubsidie gekregen. Tata Steel Nederland loopt in de race achter. Zijn plannen voor groene waterstof moeten nog goedgekeurd worden om voor een miljardensubsidie in aanmerking te kunnen komen.

Thyssenkrupp, dat in Nederland 1200 werknemers telt en staal, rvs en aluminium levert, heeft sinds juni met Miguel Lopez een nieuwe ceo. Die heeft direct ingegrepen in het bedrijf, dat nu versneld naar groene staalproductie wil.

Beroep Tata Steel

De omwonenden van Tata Steel die in juni een zaak aanspanden tegen de provincie Noord-Holland gaan in hoger beroep tegen een besluit over de uitstoot van het complex aan de Noordzee, melden zij donderdag.

De bestuursrechter in Haarlem oordeelde eerder dat de provincie binnen haar beleidsvrijheid correct de eisen stelde aan de uitstoot van het giftige gas zwaveldioxide. De omwonenden zijn het daar faliekant mee oneens.

Volgens bewoner Jan de Jong breekt het provinciebestuur zijn belofte om de uitstootvergunning voor Tata Steel zo scherp mogelijk te stellen. Hij zegt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nu via de Raad van State tot actie dwingen.