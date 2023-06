Doorstromer zit vast aan hypotheekaanbieder door gestegen rente

Tot voor kort sloten huiseigenaren die een nieuwe woning kochten vaak hun volgende hypotheek af bij een andere geldverstrekker. Ze konden daar namelijk een gunstigere rente krijgen.

Lagere rente meeverhuizen

Maar die tijd is veranderd, stelt Van Bruggen. Volgens de financiële adviesketen blijven veel doorstromers nu trouw aan hun geldverstrekker, omdat ze de lagere rente op hun bestaande hypotheek kunnen meeverhuizen naar hun volgende woning. Alleen voor het deel dat ze extra moeten lenen voor de woningaankoop betalen ze de hogere hypotheekrente van tegenwoordig.

Desondanks kunnen er redenen voor doorstromers zijn om toch over te stappen naar een andere hypotheekaanbieder. Van Bruggen noemt daarbij als redenen: de hypotheekrente staat nog maar voor een beperkte periode vast, de doorstromer voldoet niet aan alle voorwaarden om de rente te laten meeverhuizen, de nieuwe hypotheek past niet bij de huidige geldverstrekker of een andere hypotheekaanbieder heeft beter passende voorwaarden zoals een offerte die langer geldig is.