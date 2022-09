Premium Het beste van De Telegraaf

Column: inflatie is volksvijand nummer 1

Door roelof salomons

De dure energie zorgt voor een hoge inflatie. Ⓒ ANP/HH

De miljarden vliegen ons om de oren. Alles lijkt (weer) gerechtvaardigd om de pijn van de economische tegenwind op te vangen. Maar helaas is de tijd van gratis geld voorbij. In de energiecrisis is het kiezen uit twee kwaden: lagere groei of hogere inflatie.