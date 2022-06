Dorien verbetert leven van bijna kwart miljoen jonge Afrikanen

Gastheer was Thomas van Praag, die haar kent sinds hun studententijd en die haar sponsort vanaf het begin. Hij richtte softwarebedrijf Dimensional Insight Nederland op, dat de locatie voor het dinertje beschikbaar stelde: het historische Gemeenlandshuis van Rijnland.

Een toekomstige elektromonteur in actie. Ⓒ Foto Young Africa

„Ik ben in Zimbabwe geweest en heb er gezien hoe werkloze en kansloze jongeren uitgroeiden tot professionals”, zei Young Africa-ambassadeur Van Praag. Hij sprak voor een handjevol genodigden onder wie Corinne Heijn, die onder meer investeert in kansen voor minder bedeelden, Sascha Noé, van microkredietenverstrekker NSA en Wim van der Beek, investeerder van Goodwell Investments, die verklaarde: „Afrika heeft een enorme groeipotentie.”

Net als de aanpak van Young Africa dat lijkt te hebben. „Zo’n 225.000 jongeren kregen een betere toekomst door de adviesgesprekken, trainingen, bijlessen, microkredieten en het begeleid-kamer-wonen”, maakte Van Praag zijn enthousiasme duidelijk. „Zo’n 50.000 jongeren hebben een beroep geleerd. De meesten beginnen bedrijfjes als een timmerwerkplaats, kapsalon of een garage, of ze gaan zonnepanelen installeren of computers repareren. Zij verdienen 2,5 keer meer dan voor hun training.”

Vrolijkheid na het examen van een horeca-training. Ⓒ Foto Young Africa

Van Praag wist genoeg bij elkaar te lenen voor de bouw van een nieuw hoofdkwartier voor Young Africa in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare, compleet met een trainingsruimte. „We willen bouwen met hergebruikte zeecontainers en prefab bouwdelen”, zei Dorien Beurskens. Voor haar geen kantoor op een gelikte locatie, op comfortabele afstand van degenen voor wie alle inzet is bedoeld. „We moeten zitten waar de actie is”, klonk het. „We hebben wel een ondersteunende stichting in Nederland, in een kantoortje in het Tropeninstituut in Amsterdam. Maar ons zenuwcentrum is in Zimbabwe. Zodat 96 procent van onze salariskosten naar Afrika gaat.”

De stichting combineert beroepsonderwijs met trainingen in sociale vaardigheden: jongeren hebben beide nodig om verder te komen. Uit de centra die Young Africa inmiddels heeft in vier andere Afrikaanse landen, blijkt hoe groot de behoefte is.

Leerlingen van een landbouw-opleiding. Ⓒ Foto Young Africa

Jeanne Schellevis (15), vorig jaar winnaar van het nationale Junior Speaking Contest, hield een voordracht over haar leeftijdgenoot Dakarai uit Zimbabwe. Als zijn vader overlijdt in de goudmijn, moet hij jaren de kost verdienen voor zijn moeder en zussen. Alles verandert door Young Africa: „Vorige week heeft hij zijn eigen garage geopend.”

Dorien Beurskens wil met haar partner Raj Joseph nog meer doen: „Komende jaren hopen we een half miljoen jongeren op te leiden.” Daarvoor zijn extra middelen nodig, bovenop de €5 miljoen die nu jaarlijks binnen komt bij Young Africa: ,,Hiervan gaat 90% naar jongeren in Afrika en 10% naar kosten voor onze organisatie.”