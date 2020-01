Medewerkers technische groothandels blijven staken

De bond vindt het geboden extra salaris niet voldoende. Ook zijn andere verslechteringen in de cao-voorstellen niet van tafel.

Werken op zaterdag

De werkgevers bieden 9% loonsverhoging in vier jaar. FNV en ook CNV vinden dat te weinig. Bovendien willen de werkgevers dat er langere werkdagen komen en dat de zaterdag wordt toegevoegd aan de werkweek. Toeslagen voor werken in de avond en het weekend zouden dan verdwijnen.

FNV-leden bij een technische groothandel in Alkmaar staakten half december al. Deze week volgt een werkonderbreking bij een tweede technische groothandel. Plannen voor stakingen bij vijf andere bedrijven zijn in de maak. In de sector werken circa 40.000 mensen.