Chinese mondkapjes komen Europa redden

Chinezen dragen mondkapjes om de verspreiding van corona tegen te gaan. Ⓒ AFP

Peking - In China is de productie van chirurgische mondkapjes sinds de coronavirusuitbraak flink opgeschroefd: de dagelijkse capaciteit is van 20 miljoen gegroeid naar 110 miljoen. Nu het epicentrum van de virusuitbraak is verschoven en in Europa een schrijnend tekort is, staat China de export van mondkapjes weer toe.