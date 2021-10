Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Dilemma voor de pensioenfondsen: groene golf of rendement?

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Tabak ging eerder al in de ban. Pensioenfonds ABP vond het niet ethisch om rijk te worden van rookwaren. Ook de financiering van de wapenindustrie werd gestaakt. Tenminste, van delen ervan. Het fonds stapte uit beleggingen in ’controversiële wapens’. Dus geen beleggingen in clusterbommen en kernwapens meer, maar wel in andere bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie.