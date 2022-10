AkzoNobel schort winstdoel op; verfmaker ziet minder vertrouwen consument

In het derde kwartaal behaalde AkzoNobel een aangepast bedrijfsresultaat van €184 miljoen. Exclusief de impact van de hyperinflatie komt het bedrijfsresultaat uit op €201 miljoen, geheel volgens de eind september naar beneden bijgestelde verwachte bandbreedte van €195 tot €215 miljoen. In het derde kwartaal van 2021 werd nog een aangepaste bedrijfsresultaat van €241 miljoen gehaald.

Thierry Vanlancker, scheidend ceo AkzoNobel. Ⓒ Eigen foto

„Sterk toegenomen macro-economische onzekerheden hadden een negatieve invloed op het consumentenvertrouwen”, aldus scheidend topman Thierry Vanlancker, die 1 november zijn positie overdraagt aan de Fransman Grégoire Poux-Guillaume. „Dit resulteerde in het afbouwen van voorraden van verschillende distributiekanalen van Decoratieve Verven in Europa en Performance Coatings, terwijl de markt in China geraakt werd door het aanhoudende zero covid19-beleid.”

Hogere omzet

Ondanks het fors gedaalde bedrijfsresultaat, heeft de verfmaker zijn omzet ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar met 19% zien stijgen tot €2,4 miljard. Dit is vooral te danken aan fors doorgevoerde prijsverhogingen op verf en coatings.

Bekijk ook: Afscheid nemende Thierry Vanlancker verliest glans bij AkzoNobel

AkzoNobel verwacht desalniettemin dat verschillende eindmarkten te maken krijgen met verstoringen als gevolg van aanhoudende slechtere macro-economische omstandigheden. De verfmaker heeft zijn doelstelling van een aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) van €2 miljard in 2023 dan ook opgeschort.

AkzoNobel verwacht dat de afnemende grondstoffenprijzen een gunstig effect hebben op de marges voor 2023. Verder ziet Vanlancker dat kosten als transport afnemen. Het concern voert enkele bezuinigingen door. In de loop van 2022 zegt AkzoNobel verder richting te kunnen geven aan de financiële ambitie.