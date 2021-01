Column: Heeft u nog wel genoeg (ondernemers)passie?

Jerry Helmers. Ⓒ Jur Engelchor

Vorige week werd ik geïnspireerd door twee kereltjes van een jaar of 11, die ik in de snerpende vrieskou tegenkwam bij de spottersplaats op Schiphol-Noord. Ik nam toen meteen het besluit een column over het begrip ’passie’ te schrijven. Afgelopen weekend werd ik overigens nóg een keer onverwacht ten aanzien van het begrip ’passie’ op mijn wenken bediend. Maar dan de andere kant op: anti-passie.